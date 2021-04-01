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4 млрд оттенков коррупции
01 апреля 2021, 14:59

Кузен Олега Дерипаски оказался владельцем сталинской высотки с бомбоубежищем на Красных Воротах

Двоюродный брат миллиардера Олега Дерипаски Павел Езубов оказался основным владельцем центрального корпуса и бомбоубежища в знаменитой сталинской высотке на Красных Воротах в Москве. Структуры бизнесмена владеют 100% акций в компании «Красные ворота», которой принадлежит указанная недвижимость

Кузен Олега Дерипаски оказался владельцем сталинской высотки с бомбоубежищем на Красных Воротах
Фото: Zen.yandex.com/media/rusbeyond

Двоюродный брат миллиардера Олега Дерипаски Павел Езубов оказался основным владельцем центрального корпуса и бомбоубежища в знаменитой сталинской высотке на Красных Воротах в Москве. Структуры бизнесмена владеют 100% акций в компании «Красные ворота», которой принадлежит указанная недвижимость.

Сталинская высотка на Красных Воротах ранее принадлежала структурам холдинга «Трансстрой», совладельцем которой был Олег Дерипаска. Миллиардер продал свои акции семь лет назад. С тех пор «Трансстрой» успел обанкротиться из-за долгов, однако здание фактически осталось в руках семьи олигарха.

Внутри сталинской высотки находится вестибюль станции метрополитена «Красные ворота», а в подвале — бомбоубежище площадью 166 кв. м с артезианским источником. В самом здании располагаются как квартиры, так и офисы.

По данным «Открытых медиа», в феврале 2021 года ООО «Маренго» Павла Езубова стало владельцем 100% ООО «Красные ворота». До этого «Красные ворота» принадлежали ООО «Ванда Консалт», которое прекратило свое существование в декабре 2020 года. Бенефициаром этой фирмы также был г-н Езубов.

В период СССР здание высотки на Красных Воротах занимал Минтрансстрой, а после перестройки на базе этого ведомства была создана госкорпорация «Трансстрой». В 1996 году после приватизации офисы в высотке оказались в собственности АООТ «Корпорация «Трансстрой» и «Банка на Красных воротах», среди владельцев которых был родственник советского генсека Леонида Брежнева — Владимир Брежневю

В 2007 году на базе корпорации был образован холдинг ООО «Проектно-строительная компания «Трансстрой», а 50% акций купил «Базэл» Олега Дерипаски. Спустя несколько лет структуры олигарха получили полный контроль над «Трансстроем».

В 2014 году «Базэл» продал 48,9% холдинга однокурснику Олега Дерипаски - бизнесмену Егору Андрееву. Эту сделку эксперты называли технической, а по ее итогам «Трансстрой» стал принадлежать более чем пятидесяти разным собственникам, включая 14 офшорных фирм. Многие из них одновременно были и совладельцами высотки на Красных воротах.

Осенью 2020 года «Трансстрой» окончательно был признан банкротом, но самое интересное, что никто из кредиторов не пытался вернуть долги, забрав себе сталинскую высотку. Одновременно с этим московское управление Росимущества пыталось вернуть себе бомбоубежище с артезианским источником в подвале высотки, но потерпело неудачу. Теперь вся эта недвижимость находится под контролем брата Олега Дерипаски.

Павел Езубов приходится сыном депутату Госдумы от Краснодарского края Алексею Езубову - брату Валентины Дерипаски. Последняя является матерью Олега Дерипаски.

После включения в санкционный список США Олег Дерипаска передал структурам своего брата многие активы, в том числе долю в «Ингосстрахе», «Роспечать», «Бэл Девелопмент», «Гост Отель-Менеджмент».

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