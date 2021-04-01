01 апреля 2021, 14:28
В Москве служебный автомобиль Дмитрия Пескова столкнулся с такси
В Москве в районе Волгоградского проспекта служебный автомобиль пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попал в ДТП. Речь идет о машине марки Genesis, зарегистрированной на ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия»
Фото: macos.livejournal.com
В Москве в районе Волгоградского проспекта служебный автомобиль пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попал в ДТП. Речь идет о машине марки Genesis, зарегистрированной на ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия».
Автомобиль, закрепленный за Дмитрием Песковым, столкнулся с такси. Самого чиновника в машине в момент аварии не было.
Служебный автомобиль выехал из автосервиса и двигался в сторону центра с включенным спецсигналом. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Сам Дмитрий Песков в беседе с РБК заявил, что в ДТП никто не пострадал, а его там не было.
Также сообщается, что у VIP-авто повреждены ось заднего колеса, крыло, бампер и пассажирская дверь