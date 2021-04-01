Члены ростовской ОНК отказались посещать в СИЗО отца Ивана Жданова
Члены Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области отказались посетить отца директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) Ивана Жданова, который был помещен в СИЗО по делу о превышении должностных полномочий
Члены Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области отказались посетить отца директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) Ивана Жданова, который был помещен в СИЗО по делу о превышении должностных полномочий.
«Никто к нему не пойдет. Он же не звезда какая-то, чтобы к нему отдельно людей посылать. У нас есть справка ГУ ФСИН, вчера посетило его управление, он сидит в четырехместной камере вчетвером. У него нет никаких проблем, все хорошо», - заявил «МБХ медиа» председатель ростовской правозащитной комиссии Игорь Омельченко.
Глава ОНК также назвал ложной информацию о плохих условиях содержания Юрия Жданова в ростовском СИЗО.
Ранее Иван Жданов сообщил, что в камере на четыре человека находятся пятеро арестантов, поэтому им приходится спать по очереди. Кроме того, его отцу сотрудники СИЗО отказались передать базовые вещи.
Адвокаты Юрия Жданова в свою очередь сообщили, что в отношении Юрия Жданова была избрана слишком строгая мера пресечения. Сам он дает показания, все практически расследовано и состава преступления нет, и в российской судебной практике по данной статье людей крайне редко помещают в СИЗО. Строгую меру пресечения защита объясняет «политической мотивированностью» дела и тем, что сын Юрия Жданова является директором «опального» Фонда борьбы с коррупцией.
По версии следствия, Юрий Жданов, который ранее занимал должность замглавы поселка Искателей в Ненецком АО, рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Позже выяснилось, что семья уже получала жилищную субсидию, поэтому договор расторгли, а квартиру вернули государству. Глава поселка в данном деле не фигурирует.