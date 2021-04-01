01 апреля 2021, 13:17
Главу департамента металлургии Минпромторга задержали по делу о превышении полномочий
Сотрудники правоохранительных органов задержали директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Павла Серватинского. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий
Фото: conf.viam.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Павла Серватинского. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.
Источник ТАСС в следственный органах сообщил, что Павла Серватинского задержали при оперативной поддержке сотрудников ФСБ. Следствие намерено ходатайствовать в суд об аресте сотрудника Минпромторга.
В министерстве подтвердили сведения о проведении расследования в отношении своего сотрудника и добавили, что оказывают правоохранительным органам содействие.