В ФСБ сообщили о ликвидации сторонника ИГИЛ, готовившего теракт в Тверской области
Сотрудники ФСБ предотвратили в Тверской области теракт, который готовил сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»
Сотрудники ФСБ предотвратили в Тверской области теракт, который готовил сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
В Центре общественных связей ФСБ сообщили агентству ТАСС, что сторонник ИГ собирался устроить взрыв на одном из объектов топливно-энергетического комплекса. При задержании злоумышленник оказал сопротивление, поэтому силовикам пришлось открыть огонь. Подозреваемый был ликвидирован.
При обыске сотрудники ФСБ изъяли у него огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство.
Злоумышленник являлся выходцем из республики Центрального-Азиатского региона. По приказу своих кураторов из ИГ он приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства и оборудовал дома лабораторию по изготовлению взрывчатки.