СКР проводит проверку в отношении россиянина из-за вмешательства в частную жизнь сотрудников НКВД
Следственный комитет по Томской области начал проверку в отношении исследователя Дениса Карагодина, который расследует обстоятельства казни своего прадеда Степана Карагодина сотрудниками НКВД
Следственный комитет по Томской области начал проверку в отношении исследователя Дениса Карагодина, который расследует обстоятельства казни своего прадеда Степана Карагодина сотрудниками НКВД.
Проверка проводится в рамках уголовных статей «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Нарушение тайны переписки», сообщает издание VTomske.org.
Ранее проверку в отношении исследователя проводила полиция, но затем материалы были переданы в Следственный комитет.
Заявление в полицию написал сын бывшего сотрудника НКВД СССР Алексея Митюшова. В расследовании Дениса Карагодин утверждается, что именно этот человек принимал участие в убийстве его прадеда. Подпись Алексея Митюшова стоит на выписке из акта о расстреле Степана Карагодина.
Сын сотрудника НКВД возмутился расследованием и заявил, что оно дискредитируют имя его отца.