01 апреля 2021, 11:59
ФАС согласовала двукратное снижение стоимости вакцины «ЭпиВакКорона»
Федеральная антимонопольная служба согласовала двукратное снижение цены на отечественную вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную новосибирским центром «Вектор»
Фото: news.myseldon.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала двукратное снижение цены на отечественную вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную новосибирским центром «Вектор» (входит в структуру Роспотребнадзора).
Ранее стоимость вакцины составляла 9541 рубля, а сейчас она должна подешеветь до 4210 рублей.
Препарат «ЭпиВакКорона» будет продаваться в пачках по 10 ампул, сообщает РИА Новости.
В Роспотребнадзоре утверждают, что «ЭпиВакКорона» формирует тройную иммунную защиту и защищает от всех ныне известных штаммов коронавируса.