Генпрокуратура попросила суд изъять у экс-прокурора Раменского района недвижимость на 749 млн рублей
Генпрокуратура направила ходатайство в суд о конфискации имущества у бывшего прокурора Раменского района Московской области Константина Томбулова, который проходит обвиняемым по делу о коррупции
Генпрокуратура направила ходатайство в суд о конфискации имущества у бывшего прокурора Раменского района Московской области Константина Томбулова, который проходит обвиняемым по делу о коррупции.
Ведомство просит изъять у экс-прокурора и других фигурантов дела недвижимость общей стоимостью 749 млн рублей.
В Telegram-канале Генпрокуратуры сообщается, что проверка в отношении Томбулова прокурора показала, что с октября 2000 года по ноябрь 2018 года он приобрел 268 квартир, домов, помещений и земельных участков. Общая стоимость всех этих объектов оценивается в 749 млн рублей. при этом общий доход семьи силовика в указанный период не превышал 12 млн рублей.
Дома, квартиры и землю прокурор оформлял на своих родственников и доверенных лиц.
Сейчас экс-прокурор Раменского района Константин Томбулов обвиняется в получении многомиллионных взяток от бизнесменов, а также мошенничестве с землей и вымогательстве коммерческой недвижимости у семьи предпринимателя.