Посольство США в Екатеринбурге приостановило выдачу виз
Посол США в Москве Джон Салливан сообщил, что соответствующее решение было принято после консультаций с государственным секретарем и по результатам продолжительной проверки безопасности дипмиссии, а также условий работы сотрудников консульства в РФ
Генеральное консульство США в Екатеринбурге с 1 апреля приостанавливает выдачу виз россиянам и оказание консульских услуг американским гражданам.
Посол США в Москве Джон Салливан сообщил, что соответствующее решение было принято после консультаций с государственным секретарем и по результатам продолжительной проверки безопасности дипмиссии, а также условий работы сотрудников консульства в РФ.
Г-н Салливан также сообщил, что в связи с прекращением выдачи виз в Екатеринбурге консульский округ посольства страны в Москве расширяется на всю Россию, пишет РБК.
Напомним, что ранее Америка закрыла свою дипмиссию в Санкт-Петербурге и приостановила работу консульства во Владивостоке.
Напомним, что в связи с пандемией коронавируса власти США приостановили выдачу россиянам большинства типов виз. Сейчас можно оформить только учебные и некоторые типы рабочих виз, а также визы для членов экипажей воздушных судов.