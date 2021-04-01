В Минэнерго сообщили об удерживании фактической цены на бензин на 5 рублей ниже справедливой
В заявлении ведомства говорится, что справедливая цена 92-го бензина без демпферного механизма составляет 50,08 рубля за литр. На заправках литр такого топлива стоит в среднем 44,89 рубля
В Министерстве энергетики России заявили, что сегодняшняя розничная стоимость литра бензина на АЗС в регионах центральной части страны ниже справедливой.
В заявлении ведомства говорится, что справедливая цена 92-го бензина без демпферного механизма составляет 50,08 рубля за литр. На заправках литр такого топлива стоит в среднем 44,89 рубля. Таким образом, делают вывод в Минэнерго, фактическая стоимость бензина Аи-92 на пять рублей ниже справедливой.
В министерстве уточнили, что без вмешательства со стороны государства топливо бы стоило на 5,2 рубля дороже. Сейчас эту разницу правительство оплачивает через демпферный механизм за потребителей, сообщает ТАСС.
Демпферный механизм применяется для сдерживания внутренних цен на топливо на фоне роста мировых цен. В этом случае государство доплачивает нефтеперерабатывающим компаниям из бюджета, чтобы они резко не повышали стоимость бензина для потребителей. При низких мировых ценах производители отдают государству сверхприбыль.