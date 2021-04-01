МВД потратит 286 млн рублей на закупку экипировки для сотрудников, участвующих в разгоне протестов
Российская полиция выделила 286,6 млн рублей на закупку защитной экипировки для сотрудников ведомства, которая используется при разгоне протестных акций
Российская полиция выделила 286,6 млн рублей на закупку защитной экипировки для сотрудников ведомства, которая используется при разгоне протестных акций.
МВД через портал госзакупок заказало 2 069 модульных индивидуальных комплектов «Кокон» четырех комплектаций. Наборы с самой простой комплектацией ведомство закупает по цене 99 тысяч рублей, а с самой «навороченной» комплектацией - по 131 тысяче рублей. Каждый комплект включает в себя от 17 до 20 изделий. Это бронежилеты, щитки для рук и ног, шлемы и подсумки, сообщает «МБХ медиа».
Также МВД закупает 1 625 комплектов «Партнер» для защиты ног, рук и плеч «от ударных нагрузок и от холодного оружия». Такие защитные наборы обойдутся полиции в 16,7 тысячи рублей за каждый.
Еще 20,9 млн рублей пойдут на бронежилеты «Кора-ВО» (48,5 тысячи рублей за единицу).
Подрядчик должен поставить защитную экипировку для полицейский на базу хранения ресурсов в Москве и подмосковной Балашихе.