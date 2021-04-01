01 апреля 2021, 10:47
Представителя губернатора Алтайского края в парламенте региона задержали по делу о мошенничестве
В Барнауле сотрудники правоохранительных органов задержали представителя губернатора Алтайского края Виктора Томенко и правительства региона в Законодательном Собрании Стеллу Штань. Чиновница проходит по делу о мошенничестве
Фото: altapress.ru
В Барнауле сотрудники правоохранительных органов задержали представителя губернатора Алтайского края Виктора Томенко и правительства региона в Законодательном Собрании Стеллу Штань. Чиновница проходит по уголовному делу, возбужденному по факту крупного мошенничества.
После допроса Стеллу Штань отправили в изолятор временного содержания, сообщает «КоммерсантЪ».
Подробности уголовного дела, в рамках которого задержали чиновницу, пока не сообщаются.
Стелла Штань занимает должность представителя губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламенте с 2018 года. С 2008 по 2016 год являлась депутатом Законодательного Собрания.