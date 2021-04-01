01 апреля 2021, 08:17
На заводе Johnson & Johnson в Балтиморе испортили 15 млн доз вакцины против коронавируса
В компании Johnson & Johnson подтвердили информацию о порче 15 млн доз препарата и заверили, что эта партия не была допущена до финальных стадий производства
Фото: uainfo.org
Сотрудники завода Johnson & Johnson в американском Балтиморе испортили 15 млн доз однокомпанентной вакцины против коронавирусной инфекции.
Как сообщает The New York Times, сотрудники завода по ошибке смешали ингредиенты для Johnson & Johnson с ингредиентами вакцины другого производителя.
В компании Johnson & Johnson подтвердили информацию о порче 15 млн доз препарата и заверили, что эта партия не была допущена до финальных стадий производства.
Власти США заявили, что инцидент на заводе в Балтиморе не повлияет на темпы и объемы вакцинации населения против коронавируса. Сейчас американцам ставят прививки вакциной Johnson & Johnson, произведенной в Голландии.