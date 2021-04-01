Власти Франции объявили локдаун из-за распространения «британского» штамма COVID-19
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении во всех регионах страны локдауна из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Причиной этого стало распространение «британского» штамма
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении во всех регионах страны локдауна из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Причиной этого стало распространение «британского» штамма. За время пандемии это уже третий жесткий карантин во Франции.
Издание The New York Times сообщает, что во Франции вводится комендантский час с 19.00. На время действия локдауна работа всех магазинов приостанавливается за исключения точек, торгующих товарами первой необходимости.
Гражданам страны запрещено уезжать от дома более чем на 10 километров без уважительной причины. Колледжи, школы и детские сады будут закрыты до специального распоряжения правительства.
Президент Франции Эммануэль Макрон также призвал граждан активней вакцинироваться против COVID-19.