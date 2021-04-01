Производители сахара перестали отгружать товар в торговые сети из-за продления заморозки цен
Участники рынка сообщили, что проблемы с поставками начались после того, как правительство объявило о продлении срока заморозки цен на сахар и подсолнечное масло, а также готовности выделять отрасли с 1 апреля субсидии за продажу продукции по фиксированной цене
Российские производители уже неделю не поставляют в магазины и торговые сети сахарный песок и отказываются подтверждать объемы будущих поставок.
Участники рынка сообщили, что проблемы с поставками начались после того, как правительство объявило о продлении срока заморозки цен на сахар и подсолнечное масло, а также готовности выделять отрасли с 1 апреля субсидии за продажу продукции по фиксированной цене.
В рамках государственной поддержки сахарные заводы, которые согласятся на отказ от повышения цен, могут получить компенсацию расходов в размере пяти рублей за каждый проданный торговым сетям килограмм сахара. Эксперты сообщили, что производители почти сразу же свернули поставки, так как до 1 апреля реализовывать свою продукцию им стало невыгодно, пишут «Известия».
По словам участников рынка, до сих пор производители сахара отказываются даже подтверждать ретейлерам объемы будущих поставок, а запасы товара на распределительных центрах торговых компаний каждый день сокращаются.
В Минсельхозе ситуацию на рынке сахара назвали стабильной и заверили, что дефицита товара не ожидается. По данным ведомства, участники соглашения с правительством о заморозке цен на сахар, а это 100% производителей, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в достаточном объеме.