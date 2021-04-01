К требованию предоставить медицинскую помощь Алексею Навальному присоединились более тысячи врачей
К открытому обращению на имя президента Владимира Путина с требованием предоставить осужденному Алексею Навальному квалифицированную медицинскую помощь присоединились уже более тысячи российских медиков
К открытому обращению на имя президента Владимира Путина с требованием предоставить осужденному Алексею Навальному квалифицированную медицинскую помощь присоединились уже более тысячи российских медиков. Напомним, что изначально письмо подписали только 20 врачей.
В обращении, опубликованном на сайте издания The Insider, содержится требование допустить к оппозиционеру врачей и оказать ему медпомощь. Письмо было написано врачами после жалоб политика на сильные боли в спине и ноге, из-за чего он не может на нее опираться.
Медики отмечают, что ухудшение здоровья Алексея Навального в колонии может быть связано с тем, что он не до конца прошел реабилитацию после отравления боевым ядом «Новичок». Отказ в медицинской помощи может привести к «полной или частичной утрате функций нижних конечностей», считают врачи.
Напомним, что обеспечить доступ врачей к Алексею Навальному требовали власти США, Великобритании и стран Евросоюза. В Кремле на это ответили, что данный вопрос находится не в их компетенции, а во ФСИН заявили, что здоровье политика «удовлетворительное» и необходимая помощь ему оказывается.
Сам Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку из-за недопуска к нему врачей и продолжающихся пыток путем лишения сна.