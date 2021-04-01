Сотрудники омской больницы скрыли от родственников смерть пациентки с COVID-19 и похоронили ее в общей могиле
В Омске сотрудники одной из городских больниц скрыли гибель пациентки с коронавирусом от ее родственников и самостоятельно похоронили ее в общей могиле, как бездомную. Семья погибшей узнала всю правду только спустя месяц
В Омске сотрудники одной из городских больниц скрыли гибель пациентки с коронавирусом от ее родственников и самостоятельно похоронили ее в общей могиле, как бездомную. Семья погибшей узнала всю правду только спустя месяц.
Telegram-канал Hue сообщает, что жительница Омска заразилась COVID-19 летом прошлого года. После госпитализации ее состояние ухудшилось, а через две недели она скончалась. Все это время родственников к ней сотрудники больницы не пускали, а сведения о здоровье пациентки они могли узнавать только в справочной по телефону. Медики утверждали, что состояние женщины оценивается как стабильно тяжелое.
Только через месяц родственникам удалось попасть на встречу с главврачом больницы. Тогда же они узнали, что пациентка скончалась еще месяц назад и ее уже похоронили в общей могиле.
Сначала сотрудники омской больницы оправдывались тем, что у них не было номеров телефонов родственников, а затем заявили, что телефоны были, но он не могли по ним дозвониться (напомним, что люди сами звонили в больницу и спрашивали о состоянии женщины). Позже медики все же признали свою вину и перезахоронили пациентку.
Теперь семья умершей от коронавируса женщины намерена добиваться в суде выплаты компенсации в размере 2 млн рублей.