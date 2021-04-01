Госдепартамент США в докладе о нарушении прав человека в мире 48 раз упомянул Чечню
Госдепартамент США опубликовал на своем сайте ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав человека в мире. России авторы доклада посвятили 72 страницы, а Чеченскую республику упомянули 48 раз
Госдепартамент США опубликовал на своем сайте ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав человека в мире. России авторы доклада посвятили 72 страницы, а Чеченскую республику упомянули 48 раз.
В докладе Госдепа говорится, что в Чечне сотрудники силовых ведомств совершили многочисленные нарушения прав человека, а силы безопасности в республике подчиняются «только главе республики Рамзану Кадырову». Со ссылкой на данные «Российской ЛГБТ-сети» сообщается, что в этом регионе России якобы незаконно задержали и пытали не менее 40 человек, двое из них скончались.
Власти США отмечают и принятие властями Чечни всяческих мер, чтобы затруднить работу правозащитников в регионе.
В Кремле заявили, что не согласны с содержанием доклада Госдепа США, сообщает ТАСС.