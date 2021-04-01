Москвичи собрали 22 тысячи подписей против реконструкции Дворца пионеров на Воробьевых горах
Москвичи считают, что реконструкция создает угрозу сохранности как самих зданий и его территории, так и системы детских кружков и студий. Особо граждане отмечают тот факт, что городские власти принимают решения о судьбе Дворца пионеров без учета общественного мнения
Активисты передали в мэрию Москвы более 22 тысяч подписей горожан, которые выступают против реставрации Дворца детского творчества (Дворца пионеров) на Воробьевых горах. Москвичи считают, что реконструкция создает угрозу сохранности как самих зданий и его территории, так и системы детских кружков и студий. Особо граждане отмечают тот факт, что городские власти принимают решения о судьбе Дворца пионеров без учета общественного мнения.
Представитель инициативной группы Ирина Токарева сообщила «Открытым медиа», что авторы обращения и подписанты требуют опубликовать для общественного обсуждения проекты реставрации Дворца пионеров, экспертизы, а также документы о финансировании, планировании и производстве работ. Активисты также требуют приостановить подготовку любых проектов и концепций реставрации Дворца пионеров 1962 года постройки до того времени, пока здание не включат в список объектов культурного наследия (соответствующая заявка была подана, но пока еще не рассматривалась).
Москвичи просят мэрию отказаться от решения отселить детские кружки и секции на период реставрации, а не которые - сократить. Также они требуют не закрывать доступ в парк вокруг Дворца пионеров и не допускать вырубку зеленых насаждений.
Депутатов Мосгордумы активисты просят обеспечить законодательную базу для сохранения уникальности Дворца пионеров путем принятия специального закона.
В Департаменте образования Москвы обеспокоенным гражданам заявили, что изначальный облик Дворца пионеров после реконструкции не изменится, а в целом он превратится в «лучший в России» детский центр дополнительного образования, науки, искусства и спорта». Чиновники также заверили родителей, что все бесплатные кружки сохранятся и продолжат работу «в других местах», а после реставрации вернутся в прежнее здание.