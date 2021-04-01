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01 апреля 2021, 01:08

Роскомнадзор потратит 1,73 млн рублей на опрос сотрудников об их удовлетворенности условиями работы

Ведомство опубликовало на портале госзакупок заявку на проведение анкетирования среди сотрудников и последующей оценки их уровня вовлеченности и удовлетворенности «ключевыми факторами рабочей среды»

Роскомнадзор потратит 1,73 млн рублей на опрос сотрудников об их удовлетворенности условиями работы
Фото: Zen.yandex.com/media/cbsmedia

Роскомнадзор планирует потратить 1,73 млн рублей на исследование «удовлетворенности» своих сотрудников.

Ведомство опубликовало на портале госзакупок заявку на проведение анкетирования среди сотрудников и последующей оценки их уровня вовлеченности и удовлетворенности «ключевыми факторами рабочей среды». Всего подрядчик должен опросить 2350 сотрудников РКН, сообщают «Открытые медиа».

В Роскомнадзоре с помощью опроса своих сотрудников намерен узнать, считается ли ведомство престижным местом работы. Помимо этого, руководство интересует, соблюдают ли сотрудники баланс между работой и личной жизнью, довольны ли они своей зарплатой, условиями труда, социальным пакетом и как они относятся к начальству.

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