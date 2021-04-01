Власти потратили из бюджета 2,6 мрд рублей на организацию карантина для тех, кто контактировал с Путиным
Услуги обсервации за бюджетный счет оказывали 12 гостиниц и санаториев Москвы, Московской области, Сочи и Ялты. Эти объекты размещения были закрыты в начале пандемии коронавируса и работали в режиме «спецобслуживания»
Управление делами президента во время пандемии получило из резервного фонда правительства 6,4 млрд рублей на принятие мер по борьбе с коронавирусом. Из этой суммы 2,6 млрд рублей чиновники потратили на оплату санаториев и пансионатов, в которых «отбывали» двухнедельный карантин участники встреч с Владимиром Путиным. Также сообщается, что 1,2 млрд рублей были выделены секретными распоряжениями правительства Михаила Мишустина.
«Русская служба ВВС» сообщает, что услуги обсервации за бюджетный счет оказывали 12 гостиниц и санаториев Москвы, Московской области, Сочи и Ялты. Эти объекты размещения были закрыты в начале пандемии коронавируса и работали в режиме «спецобслуживания». Посетителям «с улицы» забронировать номер там было невозможно.
В эти санатории и гостиницы Управделами президента отправляло летчиков, водителей, медиков, журналистов, ветеранов и других людей, которым предстояло контактировать с Владимиром Путиным.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по поводу статьи ВВС заявил, что в связи с пандемией коронавируса все ведомства несут дополнительные расходы.
«Лица, которые имеют отношение к руководству государства, к обеспечению деятельности, конечно, связаны с карантинными мерами. Это абсолютно нормальная ситуация», - добавил чиновник.