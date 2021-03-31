Алексей Навальный объявил голодовку в колонии из-за отсутствия медицинской помощи
Оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии №5 Покрова Владимирской области, объявил голодовку. В Instagram политика сообщается, что на такой шаг он пошел в знак протеста против недопуска к нему врачей
Оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии №5 Покрова Владимирской области, объявил голодовку. В Instagram политика сообщается, что на такой шаг он пошел в знак протеста против недопуска к нему врачей и отказ от предоставления медицинской помощи.
«Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», - сообщается в аккаунте оппозиционера.
Алексей Навальный также сообщил, что из-за статуса «склонен к побегу» его продолжают пытать лишением сна – сотрудники колонии будят его по 8 раз за ночь.
Политик признался, что когда был на свободе, считал, что голодовка в местах заключения является «крайней мерой», но сейчас понял, что других методов борьбы у зэков просто нет.
«Ну вот и чего делать? Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», - добавил оппозиционер.