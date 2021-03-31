В Южно-Сахалинске спецназ ворвался в спортивный клуб и уложил детей лицом в пол
В Южно-Сахалинске сотрудники силовых ведомств ворвались в спортивный клуб «Ахмат» во время тренировки по борьбе и уложили всех присутствующих лицом в пол, в том числе и 9-летних детей
В Южно-Сахалинске сотрудники силовых ведомств ворвались в спортивный клуб «Ахмат» во время тренировки по борьбе и уложили всех присутствующих лицом в пол, в том числе и 9-летних детей.
Мать одного из юных спортсменов рассказала региональному изданию Sakh.com, что во время обычной тренировки в клуб ворвались бойцы спецназа, «всех положили на пол, включая детей». Силовики провели обыск взрослых, несколько человек увели, а детей отпустили со словами «тренировка окончена».
Мать другого спортсмена сообщила, что некоторые дети настолько сильно испугались, что «обмочились».
Родители детей, которые тренируются в «Ахмате», намерены обратиться в прокуратуру с жалобой на силовиков. Взрослые уверены, что операция готовилась заранее, но правоохранители по непонятной причине решили провести ее в присутствии детей.
Источник Sakh.com близкий к властям заверил, что «детей в пол лицом никто не укладывал», хотя сами спортсмены утверждают обратное. Официально в правоохранительных органах спецоперацию в клубе «Ахмат» пока не комментируют.