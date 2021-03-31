Бывший вице-губернатор Новгородской области предложил своему приятелю стать губернатором за 35 млн евро
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева, который предложил своему приятель «стать губернатором» за 35 млн евро
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева, который предложил своему приятель «стать губернатором» за 35 млн евро.
Задержанному предъявлено обвинение по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».
Как сообщается на сайте Следственного комитета, в 2020 году вице-губернатор Новгородской области узнал о желании одного из своих знакомых возглавить какой-нибудь регион России. Тогда предприимчивый чиновник предложил ему «всего» за 35 млн евро оказать содействие в достижении его цели. Следователи отметили, что г-н Нечаев ввел своего приятеля в заблуждение, так как не имел никакой возможности выполнить взятые на себя обязательства. Напомним, что губернаторов в России выбирают избиратели.
Чиновника задержали при получении первой части требуемой суммы. Передача денег проходила под контролем сотрудников ФСБ.