Подруга главы Минфина России получила доли в госпроектах с миллиардным финансированием
Сожительница главы Министерства финансов России Антона Силуанова Ольга Хромченко получила доли в компаниях, которые участвуют в крупных государственных проектах с многомиллиардным финансированием
Сожительница главы Министерства финансов России Антона Силуанова Ольга Хромченко получила доли в компаниях, которые участвуют в крупных государственных проектах с многомиллиардным финансированием.
Издание The Insider сообщает, что 33-летняя Ольга Хромченко с 2019 года владеет 20% в ООО «Русдор-Финанс». По состоянию на февраль 2021 года ее доля в этой фирме увеличилась до 33%. Данное ООО имеет несколько дочерних предприятий, которые строят платные дороги в Московской области и участвуют в возведении порта в Сахалинской области, на который из бюджета выделили 4 млрд рублей. Также у «Русдор-Финанса» есть предприятия по производству целлюлозы, бюджетные субсидии на который превысят 3 млрд рублей.
Ранее Ольга Хромченко работала в АО «Росспиртпром», но заработанных там денег ей бы не хватило на покупку акций.
Кроме того, в феврале 2020 года подруга министра обзавелась квартирой в элитном московском ЖК Barkli Gallery площадью 162 кв.м. Стоимость одного квадратного метра в этом комплексе превышает миллион рублей. Примечательно, что ранее собственником этой квартиры был миллиардер и друг президента Аркадий Ротенберг. В 2019 году он продал квартиру бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Андрею Гончаренко.
По данным The Insider, близкую связь министра Антона Силуанова и Ольги Хромченко подтверждает тот факт, что ее внедорожник Range Rover часто паркуется возле с ЖК «Андреевский», где у чиновника есть пентхаус. Кроме того, Хромченко получила несколько штрафов за нарушение ПДД в деревне Шувалово Калужской области, где у министра есть земельные участки.
Журналисты также отмечают, что Ольга Хромченко в контактах некоторых своих знакомых записана под фамилией Силуанова, хотя глава Минфина официально холост.
Еще одна интересная деталь связана с отцом подруги министра Юрием Хромченко. До 2017 года он работал в петербургской компании ООО «Стик», связанной с Владимиром Артеевым. Последнего следствие считало организатором крупной схемы по хищению бюджетных средств.