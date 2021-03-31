Счетная палата сообщила, что 20% малоимущих россиян не получают никакой государственной помощи
Глава ведомства Алексей Кудрин сообщил, что не менее 20% россиян, которые могут претендовать на помощь государства, не охвачены никакими социалными программами. При этом все они «находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума»
Счетная палата проверила, как в России оказывается социальная помощь населению, и пришла к выводу, что господдержка доходит далеко не до всех малообеспеченных россиян. Согласно проведенному исследованию, каждый пятый россиянин из числа малоимущих не получает социальной помощи.
Глава ведомства Алексей Кудрин сообщил, что не менее 20% россиян, которые могут претендовать на помощь государства, не охвачены никакими социалными программами. При этом все они «находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума», сообщает ТАСС.
Глава СП также положительно оценил решение властей выплачивать пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет, поскольку данная мера позволила сократить уровень бедности на 2%.
Одновременно с этим Кудрин высказал мнение, что ранее предложенными правительством и президентом мерами достигнуть целевых показателей по борьбе с бедностью не получится.