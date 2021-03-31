Департамент здравоохранения Москвы обвинили в сексизме из-за рекламы электронной медкарты
Департамент здравоохранения Москвы запустил рекламу электронной медицинской карты, которая вызвала неоднозначную реакцию у интернет-пользоваталей. Вопросы к чиновникам возникли из-за использование в ролике слова «сиськи»
Департамент здравоохранения Москвы запустил рекламу электронной медицинской карты, которая вызвала неоднозначную реакцию у интернет-пользоваталей. Вопросы к чиновникам возникли из-за использование в ролике слова «сиськи».
На рекламу электронной медкарты первой обратила внимание ведущая телеграм-канала «Дочь разбойника» и фемактивистка Настя Красильникова.
По сюжету ролика, несколько молодых людей сидят в машине, а один из них переписывается с девушкой. В ходе переписки они обмениваются «селфи», а затем мужчина просит девушку прислать более «приватную» фотографию. Собеседница в итоге присылает рентген своих легких, после чего один из друзей главного героя ролика заявляет: «Да...Тема сисек не раскрыта». «Зато у нее легкие чистые», - отмечает второй друг.
В этом ролике Депздрав рекламирует мобильное приложение портала ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система), в котором можно записаться к врачу и посмотреть свои прошлые диагнозы.
Рекламное видео опубликовано в аккаунте столичного Департамента здравоохранения в Instagram и имеет маркировку «18+». Пользователи в комментариях назвали такую рекламу «сексистской» и отметили, что чиновники «совсем охренели».