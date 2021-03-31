Дилеры предупредили о повышении цен на автомобили из-за падения рубля
Российские дилеры предупредили о повышении цен на автомобили из-за падения курса рубля и увеличения ставки утилизационного сбора. Участники рынка уточнили, что речь в данном случае идет о прошлогоднем ослаблении рубля
Российские дилеры предупредили о повышении цен на автомобили из-за падения курса рубля и увеличения ставки утилизационного сбора. Участники рынка уточнили, что речь в данном случае идет о прошлогоднем ослаблении рубля, так как автопроизводители реагируют на валютные колебания постепенно.
Так, например, автомобили марки Volvo подорожают на 50-150 тысяч рублей. Стоимость Volkswagen вырастет на 50-60 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. В Renault предупредили о росте цен на 3−4%, BMW - на 3,8%, Land Rover - на 3−5%, сообщает Autonews.
Эксперты предупредили, что цены на машины вырастут не только с 1 апреля, но будут повышаться в течение всего года. В этой связи они советуют россиянам покупать автомобили, если у них были такие планы, уже сейчас.