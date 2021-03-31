Фонд «друга президента» за год потратил на мероприятия 12,3 млн рублей, а на покупку четырех скрипок - 596 млн рублей
Фонд «Возрождение традиций», которым руководит виолончелист и друг президента России Сергей Ролдугин, отчитался перед Минюстом о своих расходах в 2020 году. Общие траты организации составили 443,6 млн рублей
Фонд «Возрождение традиций», которым руководит виолончелист и друг президента России Сергей Ролдугин, отчитался перед Минюстом о своих расходах в 2020 году. Общие траты организации составили 443,6 млн рублей – это меньше, чем фонд потратил на покупку четырех скрипок.
В отчете «Возрождения традиций» говорится, что 416,6 млн рублей было потрачено на покупку «инвентаря и иного имущества», 12,3 млн рублей – на проведение «целевых мероприятий», 5,7 млн рублей – на содержание управленческого аппарата и еще 9 млн рублей составили «прочие расходы», пишет «МБХ медиа».
В том же 2020 году фонд Сергея Ролдугина купил четыре скрипки XVIII века, общая стоимость которых составила 6,5 млн евро (около 596 млн рублей). О покупке антикварных скрипок ранее сообщало издание Baza со ссылкой на Importgenius.
Напомним, что после утечки «панамского досье» о владельцах офшорных компаний журналисты окрестили виолончелиста Сергея Ролдугина «кошельком» Владимира Путина. Тогда выяснилось, что музыкант до 2015 года владел офшорами с оборотом в несколько миллиардов долларов.