31 марта 2021, 13:52
Италия сообщила о высылке двух российских дипломатов из-за шпионской деятельности
Министерство иностранных дел Италии сообщило о высылке из страны двух российских дипломатов в связи со шпионским скандалом. Ранее один из сотрудников посольства РФ в Риме был задержан с поличным при получении секретных сведений от офицера ВМС Италии
Фото: sevastopol-news.com
Министерство иностранных дел Италии сообщило о высылке из страны двух российских дипломатов в связи со шпионским скандалом. Ранее один из сотрудников посольства РФ в Риме был задержан с поличным при получении секретных сведений от офицера ВМС Италии. Позже россиянина пришлось опустить из-за его дипломатического статуса.
Глава МИДа Луиджи Ди Майо написал в Twitter, что российская сторона уведомлена о высылке дипломатических работников.
По данным итальянских СМИ, 30 марта силовики задержали офицера ВМС Италии и сотрудника посольства России в Риме по подозрению в осуществлении шпионской деятельности в пользу Москвы. Капитан итальянского флота за вознаграждение передал российской разведке документы, содержащие конфиденциальные сведения.