Журналисты нашли у Владимира Путина персональный горнолыжный курорт на склоне горы Фишт
Журналисты нашли у президента России Владимира Путина еще одну секретную резиденцию. Фактически это персональный горнолыжный курорт главы государства, который по документам проходит как объект, принадлежащий госкомпании «Роснефть» Игоря Сечина
Журналисты нашли у президента России Владимира Путина еще одну секретную резиденцию. Фактически это персональный горнолыжный курорт главы государства, который по документам проходит как объект, принадлежащий госкомпании «Роснефть» Игоря Сечина.
Строительство горнолыжного курорта «Лунная поляна» на склоне горы Фишт в республике Адыгея длилось около 10 лет, а, по словам строителей, «каждый гвоздь для резиденции доставлялся на вертолете». Стоимость объекта оценивается в 50 млрд рублей, сообщает «Собеседник».
Согласно архивным выпискам Росреестра, это горнолыжное шале с вертолетной площадкой, канатными дорогами и трассами для катания принадлежало «Роснефти» и называлось полигоном научного центра «Биосфера». Сейчас арендатор участка засекречен. Также удалось узнать, что охраной горнолыжного курорта занимался генерал ФСБ Олег Феоктистов (известен по участию в деле против экс-главы МЭР Анатолия Улюкаева), а за установку охранных устройств отвечал подрядчик ФСО.
Рабочие и местные жители называют курорт «дачей Владимира Путина». По данным «Собеседника», за 10 лет строительства на объекте погибли как минимум 12 человек - разбились два вертолета, а одного рабочего придавило упавшим грузом.
Ранее на месте президентского горнолыжного курорта был расположен экстрим-отель «Лунная поляна», основанный бывшим руководителем местного спасательного отряда Григорием Горловым, который скончался три года назад. Незадолго до кончины он рассказывал журналистам, что в его отель приезжали высокопоставленные генералы, которым это место очень понравилось. После этого туда наведались чиновники из Управления делами президента и представители силовых структур, имена которых бизнесмен назвать побоялся.
В 2002 году началось освоение площадки, а в 2004 году Управделами начало вывод «Лунной поляны» из состава Кавказского заповедника для легализации уже начавшегося строительства. При этом ФСБ сохранило над участком бесполетную зону, которые действуют и над другими резиденциями Владимира Путина.
Напомним, что у Владимира Путина есть еще одна горнолыжная резиденция «Ачипсе» в Краснодарском крае. По документам этот объект проходил как «Дом приема официальных гостей». Его строительством занималась компания «Росинжиниринг», а обслуживанием - госкомпания «Газпрос социнвест». В «Ачипсе» у главы государства есть личная канатная дорога и баню с водопадом.