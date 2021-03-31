31 марта 2021, 12:59
В России покупателей квартир обяжут погашать коммунальные долги предыдущих собственников
Ассоциация «ЖКХ и городская среда» подготовила законопроект, который обязывает новых собственников квартир расплачиваться по долгам предыдущих владельцев за коммунальные услуги
Фото: primechaniya.ru
Ассоциация «ЖКХ и городская среда» подготовила законопроект, который обязывает новых собственников квартир расплачиваться по долгам предыдущих владельцев за коммунальные услуги. Документ организация направила на рассмотрение Минстроя и ЖКХ России.
Ассоциация предложила распространить действующую правовую конструкцию по передаче долга за капитальный ремонт к новому собственнику на все коммунальных платежей, а также плату за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, сообщают «Известия».
Авторы законодательной инициативы считают, что предлагаемые меры простимулируют покупателей запрашивать у собственников недвижимости документы об отсутствии долгов, чтобы в дальнейшем избежать неприяных сюрпризов.