31 марта 2021, 12:53
В Латвии интернет-пользователям закрыли доступ к сайту «RT на русском»
Латвийским интернет-пользователям закрыли доступ к сайту «RT на русском» по решению Национального совета республики по электронным СМИ. Ранее это ведомство запретило ретранслировать на территории страны семь телеканалов Russia Today
Фото: Twitter
Латвийским интернет-пользователям закрыли доступ к сайту «RT на русском» по решению Национального совета республики по электронным СМИ. Ранее это ведомство запретило ретранслировать на территории страны семь телеканалов Russia Today (российский государственный телеканал, вещающий за рубежом).
Соответствующее решение было принято Нацсоветом по электронным СМИ в рамках исполнения антироссийских санкций Евросоюза.
Напомним, что летом прошлого года Латвия запретила вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV. Власти прибалтийской республики сообщили, что указанные ресурсы принадлежат гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, который входит в санкционный список ЕС.