Володин предложил отправить российских специалистов в туристические страны для проверки соблюдения антиковидных правил
Спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне сезона летних отпусков предложил отправить российских специалистов в страны, которые «зазывают» к себе туристов, для проверки соблюдения антикоронавирусных правил
Спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне сезона летних отпусков предложил отправить российских специалистов в страны, которые «зазывают» к себе туристов, для проверки соблюдения антикоронавирусных правил.
«Было бы правильно проанализировать, готовы ли открывающиеся страны для приëма российских туристов», - написал в своем телеграм-канале Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента считает, что было бы не лишним отправить в туристические страны российских специалистов, чтобы они оценили, насколько там обеспечена эпидемиологическая безопасность, а система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи в случае заболевания туристов.
Володин также предложил иностранным государствам, испытывающим проблемы с вакцинацией населения против коронавируса, закупать российские препараты и разворачивать их производство в своих странах.