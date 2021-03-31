В Ярославле силовики провели обыск в штабе Навального по делу о «хищении электричества»
В Ярославле сотрудники полиции проводят обыски в местном штабе Алексея Навального и по месту жительства сотрудников по уголовному делу о «хищении электричества»
В Ярославле сотрудники полиции проводят обыски в местном штабе Алексея Навального и по месту жительства сотрудников по уголовному делу о «хищении электричества».
Сотрудник федерального штаба Навального Дмитрий Низовцев рассказал «Новой газете», что следственные действия проходят не только в офисе, но и в квартирах сотрудников ярославского штаба Александра Смирнова и Артура Сидорова. Силовики в ходе обысков изъяли у них телефоны и компьютеры. Смирнов и Сидоров на связь сейчас не выходят.
В телеграм-канале ярославского штаба сообщается, что энергетики обесточили все здание, в котором находится офис штаба Навального, из-за подозрений в «бездоговорном потреблении». Оппозиционеры сообщили, что исправно платят за аренду и коммунальные услуги владельцу помещения, который, как оказалось, накопил долг перед поставщиками ресурсов.
Руководитель сети штабов Леонид Волков отметил, что ярославский Следственный комитет выиграл «чемпионат по абсурду», возбудив дело о краже электроэнергии.