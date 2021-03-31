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31 марта 2021, 11:48

В коттедже мытищинского стрелка нашли целый арсенал оружия

В сгоревшем коттедже Владимира Барданова, устроившего стрельбу в элитном поселке Вешки в Мытищинском районе Подмосковья, силовики нашли крупный склад оружия. Фотографию арсенала стрелка опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн

В коттедже мытищинского стрелка нашли целый арсенал оружия
Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

В сгоревшем коттедже Владимира Барданова, устроившего стрельбу в элитном поселке Вешки в Мытищинском районе Подмосковья, силовики нашли крупный склад оружия. Фотографию арсенала стрелка опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Также сообщается, что на Владимира Барданова официально были зарегистрированы некоторые виды оружия, а ранее его неоднократно привлекали к ответственности. Помимо этого, бизнесмен владел целым парком дорогих мотоциклов и двумя автомобилями Infiniti QX80 и QX56.

По данным СМИ, Барданов часто получал штрафы за превышение скорости на дороге, а еще у него были проблемы с кредиторами.

Между тем, соседи погибшего стрелка отзываются о нем очень положительно. Соседка рассказала Telegram-каналу «112», что Барданов очень любил животных, построил церковь под Костромой и за свой счет организовал похороны одинокой женщины, проживавшей в коммуналке.

Напомним, что 30 марта 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в своем коттедже и открыл стрельбу по сотрудникам силовых ведомств, которые собирались проверить его в рамках статьи о незаконном обороте оружия. В ходе штурма силовики применили против стрелка гранатометы, в ответ он отстреливался и бросался гранатами. В итоге в доме возник пожар и Барданов погиб.

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