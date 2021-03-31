Всемирный банк сообщил о долге Белоруссии перед Россией в размере 8,1 млрд долларов
=Согласно этим документам, Россия занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран, а в списке ее должников числятся 30 стран
Всемирный банк раскрыл данные о задолженности разных стран перед другими государствами. Согласно этим документам, Россия занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран, а в списке ее должников числятся 30 стран.
Самым крупным российским должником по состоянию на 2019 года оказалась Белоруссия, долг которой оценивается в 8,1 млрд долларов. Всемирный банк при этом не учел еще один кредит в размере миллиарда долларов, который Москва выдала Минску в конце 2020 года.
Еще по миллиарду долларов России должны Индия, Бангладеш, Венесуэла, Йемен и Вьетнам. Долг Египта перед Москвой составляет 495,5 млн долларов, долг Афганистана - 849 млн долларов, долг Камбоджи - 458 млн долларов, долг Сирии - 525 млн долларов.
Общий долг развивающихся государств перед Россией составляет 23 млрд долларов.
Эксперты отмечают, что в статистике Всемирного банка не учтены долги Ирака и Кубы перед российским государством, которые в сумме могут составлять 4 млрд долларов. Помимо этого, российские власти считают, что Украина должна им 3 млрд долларов, сообщает Znak.com.