В Риме за шпионаж задержали офицера ВМС Италии и сотрудника российского посольства
Издание La Repubblica сообщает, что оба были задержаны в тот момент, когда итальянский офицер передавал дипломату документы, в которых содержались конфиденциальные данные, в обмен на денежные средства
Офицер Военно-морских сил Италии и российский военный, работающий в посольстве России в Риме, задержаны по обвинению в шпионской деятельности в пользу Москвы.
Издание La Repubblica сообщает, что оба были задержаны в тот момент, когда итальянский офицер передавал дипломату документы, в которых содержались конфиденциальные данные, в обмен на денежные средства. Сколько итальянскому военному заплатили за шпионаж, не уточняется.
Следствие считает, что офицер ВМС мог согласиться на сотрудничество с российской разведкой из-за финансовых трудностей в семье.
В МИД России данную информацию пока не прокомментировали.
Напомним, что 19 марта болгарские власти сообщили о задержании шести сотрудников Минобороны страны и военной разведки по подозрению в шпионаже в пользу России. В ходе обысков по месту жительства одного из задержанных были обнаружены конфиденциальные документы НАТО.