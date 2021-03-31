Компания Samsung начала устанавливать на свои смартфоны российские приложения
Компания Samsung в ходе обновлений начала устанавливать на свои смартфоны российские приложения. Речь идет о сервисах «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить
Компания Samsung в ходе обновлений начала устанавливать на свои смартфоны российские приложения. Речь идет о сервисах «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить.
Установка российских мобильных приложений на смартфоны проводится в рамках исполнения закона об обязательной предустановке отечественного софта на электронные устройства. Закон, который вступает в силу 1 апреля, требует установления на гаджеты 16 классов программ, среди которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», «Госуслуги» и платежная система «Мир», сообщает «КоммерсантЪ».
В компании Samsung отметили, что пользователи в дальнейшем могут удалить ненужные им российские мобильные приложения. Если сделать это не получится, что можно убрать иконку приложения с экрана гаджета.