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31 марта 2021, 08:11

В Красноярском крае начальника отдела по борьбе с коррупцией задержали за взятку

Следственный комитет по Красноярскому краю сообщил о задержании начальника 1-го межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по подозрению в получении взятки в виде земельных участков

В Красноярском крае начальника отдела по борьбе с коррупцией задержали за взятку
Фото: redomm.ru

Следственный комитет по Красноярскому краю сообщил о задержании начальника 1-го межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по подозрению в получении взятки в виде земельных участков.

По версии следствия, в 2013 году житель Ачинска узнал о том, что один из местных бизнесменов незаконно перевел земельные участки из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель, предназначенных для индивидуального жилого строительства, после чего выставил участки на продажу.

Мужчина сообщил об этом своему знакомому, а тот обратился к полицейскому из УЭБиПК. Силовик начал доследственную проверку, а бизнесмен предложил ему «договориться». Предприниматель пообещал подозреваемому четыре земельных участка, которые были оформлены на его тестя.

В отношении борца с коррупцией было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия».

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