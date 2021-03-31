В Красноярском крае начальника отдела по борьбе с коррупцией задержали за взятку
Следственный комитет по Красноярскому краю сообщил о задержании начальника 1-го межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по подозрению в получении взятки в виде земельных участков
Следственный комитет по Красноярскому краю сообщил о задержании начальника 1-го межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по подозрению в получении взятки в виде земельных участков.
По версии следствия, в 2013 году житель Ачинска узнал о том, что один из местных бизнесменов незаконно перевел земельные участки из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель, предназначенных для индивидуального жилого строительства, после чего выставил участки на продажу.
Мужчина сообщил об этом своему знакомому, а тот обратился к полицейскому из УЭБиПК. Силовик начал доследственную проверку, а бизнесмен предложил ему «договориться». Предприниматель пообещал подозреваемому четыре земельных участка, которые были оформлены на его тестя.
В отношении борца с коррупцией было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия».