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31 марта 2021, 07:59

Россельхознадзор сообщил о регистрации первой в мире вакцины против COVID-19 для животных

Россельхознадзор сообщил о создании вакцины против коронавируса COVID-19 для животных. Препарат «Карнивак-Ков» уже внесен в реестр лекарственных средств для пушных зверей, собак и кошек

Россельхознадзор сообщил о регистрации первой в мире вакцины против COVID-19 для животных
Фото: ok.ru

Россельхознадзор сообщил о создании вакцины против коронавируса COVID-19 для животных. Препарат «Карнивак-Ков» уже внесен в реестр лекарственных средств для пушных зверей, собак и кошек.

Замглавы Россельхознадзора Константин Савенков сообщил, что препарат «Карнивак-Ков» был разработан специалистами ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ» подведомствен Россельхознадзору). Этот препарат стал первой в мире вакциной против коронавируса для животных.

В Россельхознадзоре сообщили РБК, что рассчитывают начать производство этой вакцины в апреле.

«Карнивак-Ков» тестировался на кошках, собаках, песцах, норках, лисах и других пушных животных. Исследования показали, что у всех участников эксперименты выработались антитела к COVID-19. Специалисты отмечают, что эти антитела способны держаться минимум полгода.

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