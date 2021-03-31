Россельхознадзор сообщил о регистрации первой в мире вакцины против COVID-19 для животных
Россельхознадзор сообщил о создании вакцины против коронавируса COVID-19 для животных. Препарат «Карнивак-Ков» уже внесен в реестр лекарственных средств для пушных зверей, собак и кошек
Россельхознадзор сообщил о создании вакцины против коронавируса COVID-19 для животных. Препарат «Карнивак-Ков» уже внесен в реестр лекарственных средств для пушных зверей, собак и кошек.
Замглавы Россельхознадзора Константин Савенков сообщил, что препарат «Карнивак-Ков» был разработан специалистами ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ» подведомствен Россельхознадзору). Этот препарат стал первой в мире вакциной против коронавируса для животных.
В Россельхознадзоре сообщили РБК, что рассчитывают начать производство этой вакцины в апреле.
«Карнивак-Ков» тестировался на кошках, собаках, песцах, норках, лисах и других пушных животных. Исследования показали, что у всех участников эксперименты выработались антитела к COVID-19. Специалисты отмечают, что эти антитела способны держаться минимум полгода.