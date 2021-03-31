Правоохранительные органы сообщили о гибели мытищинского стрелка при пожаре
В элитном поселке Новые Вешки в Мытищинском районе Московской области на месте пожара в одном из коттеджей обнаружили тело Владимира Барданова, который в течение нескольких часов отстреливался от сотрудников правоохранительных органов
В элитном поселке Новые Вешки в Мытищинском районе Московской области на месте пожара в одном из коттеджей обнаружили тело Владимира Барданова, который в течение нескольких часов отстреливался от сотрудников правоохранительных органов. Пожар в доме начался после того, как силовики произвели обстрел из гранатометов.
Источники РИА Новости сообщают, что тело 60-летнего хозяина коттеджа сильно обгорело. Для его опознания Следственный комитет назначил проведение экспертизы ДНК.
Напомним, днем 30 марта сотрудники ФСБ и МВД прибыли к дому Владимира Барданова для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия. Однако хозяин дома забаррикадировался и открыл стрельбу по силовикам. Мужчина также использовал против правоохранителей несколько гранат.
В штурме коттеджа принимали участие спецназ Росгвардии СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр». Во время операции один из бойцов спецназа был ранен.
С целью захвата стрелка силовики применили гранатометы, в результате чего в коттедже начался пожар. В правоохранительных органах отметили, что злоумышленник на просьбу сдаться сам поджег арсенал оружия с боеприпасами, что привело к возгоранию. Пожар при этом было решено не тушить, так как из-за возможного наличия в доме взрывчатых веществ это бы создало угрозу жизни пожарных.
По факту происшествия в поселке Новые Вешки возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».