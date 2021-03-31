США и еще 13 стран раскритиковали доклад ВОЗ о причинах происхождения коронавируса
Власти США и еще 13 стран выразили «обеспокоенность» из-за доклада комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об источниках происхождения коронавирусной инфекции
Власти США и еще 13 стран выразили «обеспокоенность» из-за доклада комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об источниках происхождения коронавирусной инфекции.
В совместном заявлении 14 стран отмечается, что расследование в китайском городе Ухань сильно затягивалось, а у членов комиссии ВОЗ не было доступа к полному объему информации и к собранным образцам». В связи с этим возникает обеспокоенность недавно опубликованным исследованием ВОЗ по итогам работы в Китае.
«Все мы выступаем за транспарентный и независимый анализ вопроса, откуда началась пандемия COVID-19», - говорится в заявлении, которое помимо США подписали Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Литва, Латвия, Норвегия, Словения, США, Чехия, Эстония, Южная Корея и Япония.
Напомним, что по итогам расследования эксперты ВОЗ отвергли версию об утечки коронавируса COVID-19 из лаборатории в Ухани, на которой настаивают власти США. Наиболее вероятной версией комиссия считает передачу вируса от летучих мышей через промежуточное животное.