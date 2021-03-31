Западные аналитики предупредили об очередном падении курса рубля
Аналитики датского Saxo Bank спрогнозировали очередное падение российского рубля. Главный валютный стратег банка Джон Харди заявил, что к лету американский доллар подорожает до 80 рублей, а евро – 96 рублей
Аналитики датского Saxo Bank спрогнозировали очередное падение российского рубля. Главный валютный стратег банка Джон Харди заявил, что к лету американский доллар подорожает до 80 рублей, а евро – 96 рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Банковские стратеги считают, что курс рубля будет падать даже на фоне роста мировых цен на нефть. Сейчас для российской валюты основным риском является не цена на «черное золото», а геополитические проблемы в виде новых санкций со стороны США и Евросоюза.
Одновременно с этим в докладе Saxo Bank отмечается, что ожидаемый рост цен на энергоносители положительно скажется на российском ВВП и государственной казне.
По состоянию на 31 марта официальный курс доллара в России составляет 75,7 рубля, а курс евро – 88,8 рубля.