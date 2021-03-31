«Волонтеры Победы» за год увеличили свои расходы в два раза, а четверть денег потратили на аренду офисов и зарплату
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» отчиталось о своих расходах за 2020 год. Из этого отчета следует, что организация потратила в прошлом году 153,1 млн рублей
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» отчиталось о своих расходах за 2020 год. Из этого отчета следует, что организация потратила в прошлом году 153,1 млн рублей.
Больше половины потраченных денег – 79,6 млн рублей – «Волонтеры Победы» получили из государственного бюджета. По сравнению с 2019 годом расходы организации выросли почти в два раза.
Около 34 млн рублей волонтерская организация потратила на зарплаты сотрудников и содержание офисов. Из них 28,4 млн рублей были выплачены персоналу «в рамках уставной деятельности», сообщают «Открытые медиа».
Еще 119 млн рублей ушла на закупку услуг и материальных запасов «в рамках уставной деятельности», а также «иные выплаты». О каких именно закупках идет речь, не сообщается.
Отметим, что волонтерством в российском законодательстве понимается «добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг».