Росавиация запретила осуществлять рейсы в Турцию из 13 российских городов
Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил возобновить международное авиасообщение из аэропортов указанных городов, однако Росавиация внесла свои коррективы
Росавиация запретила осуществлять полеты в Турцию из 13 российских городов. Речь идет о Барнауле, Белгороде, Волгограде, Воронеже, Калуге, Краснодаре, Липецке, Нальчике, Оренбурге, Саратове, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинске.
Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил возобновить международное авиасообщение из аэропортов указанных городов, однако Росавиация внесла свои коррективы. Полеты из этих городов разрешается осуществлять во все страны, с которыми Россия официально возобновила авиасообщение, кроме Турции и Великобритании, сообщает ТАСС.
Отметим, что с Великобританией авиасообщение было приостановлено до 16 апреля в связи с распространением «британского» штамма коронавируса.
Что касается Турции, то туда российские туристы смогут улететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми, Кемерово, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска.