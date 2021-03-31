Спецдокладчик ООН по делу Навального Аньес Калламар возглавила Amnesty International
Бывший спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар стала новым генеральным секретарем международной правозащитной организации Amnesty International. На этом посту она сменила Джули Верхаар из Голландии
Бывший спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар стала новым генеральным секретарем международной правозащитной организации Amnesty International. На этом посту она сменила Джули Верхаар из Голландии.
Члены международного совета Amnesty International заявили, что сейчас права человека «находятся под беспрецедентной угрозой во всем мире», а Аньес Калламар сможет вдохновить всю организацию, чтобы противостоять этим проблемам.
Напомним, что ранее вокруг Amnesty International разгорелся скандал из-за того, что организация лишила Алексея Навального статуса «узник совести». Это произошло после того, как российский суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Правозащитная организация за это решение подверглась критике.
В свою очередь спецдокладчики ООН Аньес Калламар и Ирен Хан опубликовали заявление об отравлении Алексея Навального, в котором назвали покушение на политика тревожным сигналом для всех критиков Кремля.