Родители детей, попавших под лавину в Хибинах, просят освободить руководителя тургруппы
Родители шести детей из туристической группы, попавшей под лавину в Хибинах (Мурманская область), попросили следствие и суд освободить педагога Сергея Смирнова из-под ареста
Родители шести детей из туристической группы, попавшей под лавину в Хибинах (Мурманская область), попросили следствие и суд освободить педагога Сергея Смирнова из-под ареста. Мужчина был отправлен в СИЗО по обвинению в халатности, которая привела к смерти 13-летней девочки в результате схода снежной лавины.
Вячеслав Мавричев, чей сын был в составе туристической группы (в лыжном походе участвовали 13 детей и трое взрослых), сообщил изданию «Север.Реалии» (внесено в реестр инагентов), что многие родители положительно отзываются об арестованном Сергее Смирнове. Что касается мамы погибшей школьницы, то она своего мнения не озвучивает.
Родители направили ходатайство об изменении меры пресечения педагогу, а также качественную характеристику на предварительное слушание. Мавричев отметил, что если бы не высокая квалификация педагогов турклуба «Скиф», то ситуация в горах сложилась бы намного хуже.
«Что касается МЧС, больше похоже на то, что служба пытается себя выгородить, а раз пытается, значит в чем-то виновата», - добавил один из родителей.
Трагический инцидент в Хибинах произошел 22 марта в районе Оленегорска. Во время лыжного похода туристической группы из Петербурга сошла лавина. Под снегом оказалась одна из школьниц, которую спустя некоторое время обнаружили в тяжелом состоянии. В больнице она скончалась. Остальные члены туристической группы не пострадали.
Следствие считает виновником гибели подростка руководителя туристической группы Сергея Смирнова, который не учел сложность маршрута для несовершеннолетних и состояние снежного покрова, а также допустил нарушения при прохождении маршрута.