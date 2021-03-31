Меню
В мире
«Крестовый поход» мэра Собянина
31 марта 2021, 00:03

В Мьянме число погибших в результате столкновений между протестующими и военными превысило 500 человек

29 марта было убито 14 мирных жителей, большинство из которых проживали в районе Южный Дагон города Янгон. Со слов очевидцев, в тот день силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, которые прятались за баррикадами из мешков

В Мьянме число погибших в результате столкновений между протестующими и военными превысило 500 человек
Фото: discover24.ru

В Мьянме число погибших в результате столкновений между участниками протестных акций и сотрудниками полиции, которые начались 1 февраля, достигло уже 500 человек.

По данным Reuters, 29 марта было убито 14 мирных жителей, большинство из которых проживали в районе Южный Дагон города Янгон. Со слов очевидцев, в тот день силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, которые прятались за баррикадами из мешков с песком.

По данным СМИ, 29 марта на акции протеста вышли тысячи человек в разных городах Мьянмы.

Государственное телевидение сообщило, что войска применили «оружие для массовых беспорядков», чтобы разогнать толпу «жестоких террористов». При разгоне демонстрации, по данным властей, пострадал один человек.

Напомним, что военное командование Мьянмы в начале февраля ввело в стране чрезвычайное положение минимум на один год и объявило об отставке президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Силовики объяснили смену власти в стране тем, что на осенних выборах были допущены многочисленные фальсификации итогов голосования.

Несмотря на действующее чрезвычайное положение, местные жители с начала февраля регулярно проводят акции протеста, которые жесткой подавляются военными и полицией.

Материалы по теме
В Мьянме военные захватили власть и ввели режим чрезвычайного положения
Жители Чечни рассказали о принуждении к участию в митинге в поддержку мусульман Мьянмы
В центре Грозного проходит многотысячная акция в поддержку мусульман Мьянмы
Сейчас на главной
Западные аналитики предупредили об очередном падении курса рубля
валюта
Западные аналитики предупредили об очередном падении курса рубля
Аналитики датского Saxo Bank спрогнозировали очередное падение российского рубля. Главный валютный стратег банка Джон Харди заявил, что к лету американский доллар подорожает до 80 рублей, а евро – 96 рублей
Росавиация запретила осуществлять рейсы в Турцию из 13 российских городов
авиасообщение
Росавиация запретила осуществлять рейсы в Турцию из 13 российских городов
Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил возобновить международное авиасообщение из аэропортов указанных городов, однако Росавиация внесла свои коррективы
Власти Грузии решили привить от коронавируса жителей соседних Абхазии и Южной Осетии
вакцина от коронавируса
Власти Грузии решили привить от коронавируса жителей соседних Абхазии и Южной Осетии
При этом глава Минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила, что население соседних республик может привиться только на территориях, подконтрольных грузинским властям
Хакеры сорвали выход расследования о Путине и химоружии
химическое оружие
Хакеры сорвали выход расследования о Путине и химоружии
Австралийский канал 9News Australia (Channel Nine, Nine Network) подвергся кибератаке перед показом сюжета об использовании российскими властями химического оружия. Хакерская атака привела к срыву эфира
Минздрав России предупредил о риске третьей волны коронавируса
минздрав
Минздрав России предупредил о риске третьей волны коронавируса
Российский Минздрав предупредил о возможной третьей волне коронавируса. Такой прогноз ведомство сделало на основании текущих показателей заболеваемости COVID-19
Происшествия
Силовики взяли штурмом коттедж «мытищинского стрелка». Злоумышленник задержан
Сотрудники правоохранительных органов в ходе штурма коттеджа в элитном поселке Новые Вешки в Мытищинском районе Подмосковья задержали мужчину, который забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по силовикам
Что такое коррупция и как с нами бороться
коррупция
Что такое коррупция и как с нами бороться
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков нашел способ эффективной борьбы со взятками. По мнению чиновника, чтобы победить коррупцию «нужно перестать давать взятки»
Израиль включил Чечню в карту террористических угроз для своих граждан
Чечня
Израиль включил Чечню в карту террористических угроз для своих граждан
Совбез Израиля опубликовал новую карту террористических угроз для граждан страны за рубежом. В эту карту власти включили Чеченскую республику как регион с «очень высокой реальной угрозой»
Копить нельзя кутить
фк спартак
Копить нельзя кутить
Чистый убыток московского «Спартака» по итогам 2020 года составил 1,93 млрд рублей. Это рекордный показатель с 2004 года. Для сравнения, в 2019 году убыток красно-белых составил 803,6 млн рублей. Таким образом, за год убыток увеличился в 2,4 раза
В Ставропольском крае силовики задержали второго вице-премьера за месяц
арест чиновников
В Ставропольском крае силовики задержали второго вице-премьера за месяц
Сотрудники правоохранительных органов задержали врио заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова. Чиновника подозревают в мошенничестве
«Твое участие докажут, и тебя все равно будут судить»
ВУЗы
«Твое участие докажут, и тебя все равно будут судить»
Руководство Российского государственного социального университета (РГСУ) предупредило студентов об ответственности за участие в несанкционированных митингах с помощью баннера в личном кабинете учащегося
Эх, яблочко, да на тарелочке
Apple
Эх, яблочко, да на тарелочке
Американская компания Apple объявила о расширении программы сотрудничества с независимыми сервисными центрами (IRP) по всему миру. Это означает, что российским сервисам официально разрешили чинить неисправные гаджеты этого производителя
Общество
К требованию оказать Алексею Навальному медицинскую помощь присоединились более 500 врачей
Более 500 российских врачей подписали письмо своих коллег, которые ранее потребовали от ФСИН и Кремля оказать медицинскую помощь Алексею Навальному, который сообщил об ухудшении здоровья в покровской колонии
Московская полиция опубликовала вакансию снайпера для работы на массовых мероприятиях
полиция
Московская полиция опубликовала вакансию снайпера для работы на массовых мероприятиях
На портале поиска работы Headhunter появилась вакансия полицейского-снайпера. Объявление о работе опубликовано от имени второго специального полка ГУ МВД по Москве
Снять пенку
Маркировка
Снять пенку
«Зондаж» по маркировке алкоголя в России начнется с пива с 1 апреля 2021 года и продлится до 31 августа 2022-го, следует из постановления правительства РФ от 19 февраля. Законом утвержден перечень напитков, которые будут маркироваться в ходе эксперимента
Петербургский суд в третий раз отказал ребенку с СМА лечение препаратом «Золгенсма»
СМА
Петербургский суд в третий раз отказал ребенку с СМА лечение препаратом «Золгенсма»
Суд посчитал, что экспериментальное лечение, которое проходит ребенок, показывает положительные результаты. Однако мать ребенка заявила, что это лишь поддерживающая терапия
«Сборище жуликов и лжецов»
Алексей Навальный
«Сборище жуликов и лжецов»
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Владимир Григорян, комментируя жалобы Алексея Навального на ухудшение здоровья в покровской колонии, обвинил политика в симуляции
В Госдуму поступил законопроект об обязательной регистрации домашних питомцев
домашние животные
В Госдуму поступил законопроект об обязательной регистрации домашних питомцев
На рассмотрение Госдумы внесен проект закона об обязательной регистрации домашних животных. Документ был подготовлен депутатами Законодательного Собрания Челябинской области