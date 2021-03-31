В Мьянме число погибших в результате столкновений между протестующими и военными превысило 500 человек
29 марта было убито 14 мирных жителей, большинство из которых проживали в районе Южный Дагон города Янгон. Со слов очевидцев, в тот день силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, которые прятались за баррикадами из мешков
В Мьянме число погибших в результате столкновений между участниками протестных акций и сотрудниками полиции, которые начались 1 февраля, достигло уже 500 человек.
По данным Reuters, 29 марта было убито 14 мирных жителей, большинство из которых проживали в районе Южный Дагон города Янгон. Со слов очевидцев, в тот день силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, которые прятались за баррикадами из мешков с песком.
По данным СМИ, 29 марта на акции протеста вышли тысячи человек в разных городах Мьянмы.
Государственное телевидение сообщило, что войска применили «оружие для массовых беспорядков», чтобы разогнать толпу «жестоких террористов». При разгоне демонстрации, по данным властей, пострадал один человек.
Напомним, что военное командование Мьянмы в начале февраля ввело в стране чрезвычайное положение минимум на один год и объявило об отставке президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Силовики объяснили смену власти в стране тем, что на осенних выборах были допущены многочисленные фальсификации итогов голосования.
Несмотря на действующее чрезвычайное положение, местные жители с начала февраля регулярно проводят акции протеста, которые жесткой подавляются военными и полицией.