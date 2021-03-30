Меню
Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
30 марта 2021, 18:18

На заводе «Пелла» в Ленобласти рыболовецкое судно перевернулось набок. Есть пострадавшие

В поселке Отрадное Ленинградской области на судостроительном заводе «Пелла» перевернулся рыболовный траулер «Скорпион». Шесть человек успели эвакуироваться с судна, но в трюмах еще могут оставаться люди

На заводе «Пелла» в Ленобласти рыболовецкое судно перевернулось набок. Есть пострадавшие
Фото: ВКонтакте/dtp47rus

В поселке Отрадное Ленинградской области на судостроительном заводе «Пелла» перевернулся рыболовный траулер «Скорпион». Шесть человек успели эвакуироваться с судна, но в трюмах еще могут оставаться люди.

В управлении МЧС по региону сообщили, что вода затопила трюмы. Сейчас ведется поиск людей. В свою очередь портал 47news сообщает, что пропавшими числятся два человека — мужчина и женщина. Еще двоих удалось найти, сейчас они находятся в больнице с переломами ребер.

В комитете по здравоохранению Ленобласти сообщили РБК, что пострадавшим госпитализация не потребовалась.

По предварительным данным, затопление судна произошло в результате крена. К настоящему времени рыболовецкий траулер уже стабилизировали.

Материалы по теме
Президент Египта объявил о разблокировке Суэцкого канала
В Суэцком канале удалось снять с мели гигантский контейнеровоз Ever Given
Владельцы севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза извинились за перекрытие движения
Сейчас на главной
Хакеры сорвали выход расследования о Путине и химоружии
химическое оружие
Хакеры сорвали выход расследования о Путине и химоружии
Австралийский канал 9News Australia (Channel Nine, Nine Network) подвергся кибератаке перед показом сюжета об использовании российскими властями химического оружия. Хакерская атака привела к срыву эфира
Происшествия
Силовики взяли штурмом коттедж «мытищинского стрелка». Злоумышленник задержан
Сотрудники правоохранительных органов в ходе штурма коттеджа в элитном поселке Новые Вешки в Мытищинском районе Подмосковья задержали мужчину, который забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по силовикам
Что такое коррупция и как с нами бороться
коррупция
Что такое коррупция и как с нами бороться
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков нашел способ эффективной борьбы со взятками. По мнению чиновника, чтобы победить коррупцию «нужно перестать давать взятки»
Израиль включил Чечню в карту террористических угроз для своих граждан
Чечня
Израиль включил Чечню в карту террористических угроз для своих граждан
Совбез Израиля опубликовал новую карту террористических угроз для граждан страны за рубежом. В эту карту власти включили Чеченскую республику как регион с «очень высокой реальной угрозой»
Копить нельзя кутить
фк спартак
Копить нельзя кутить
Чистый убыток московского «Спартака» по итогам 2020 года составил 1,93 млрд рублей. Это рекордный показатель с 2004 года. Для сравнения, в 2019 году убыток красно-белых составил 803,6 млн рублей. Таким образом, за год убыток увеличился в 2,4 раза
В Ставропольском крае силовики задержали второго вице-премьера за месяц
арест чиновников
В Ставропольском крае силовики задержали второго вице-премьера за месяц
Сотрудники правоохранительных органов задержали врио заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова. Чиновника подозревают в мошенничестве
«Твое участие докажут, и тебя все равно будут судить»
ВУЗы
«Твое участие докажут, и тебя все равно будут судить»
Руководство Российского государственного социального университета (РГСУ) предупредило студентов об ответственности за участие в несанкционированных митингах с помощью баннера в личном кабинете учащегося
Эх, яблочко, да на тарелочке
Apple
Эх, яблочко, да на тарелочке
Американская компания Apple объявила о расширении программы сотрудничества с независимыми сервисными центрами (IRP) по всему миру. Это означает, что российским сервисам официально разрешили чинить неисправные гаджеты этого производителя
Общество
К требованию оказать Алексею Навальному медицинскую помощь присоединились более 500 врачей
Более 500 российских врачей подписали письмо своих коллег, которые ранее потребовали от ФСИН и Кремля оказать медицинскую помощь Алексею Навальному, который сообщил об ухудшении здоровья в покровской колонии
Московская полиция опубликовала вакансию снайпера для работы на массовых мероприятиях
полиция
Московская полиция опубликовала вакансию снайпера для работы на массовых мероприятиях
На портале поиска работы Headhunter появилась вакансия полицейского-снайпера. Объявление о работе опубликовано от имени второго специального полка ГУ МВД по Москве
Снять пенку
Маркировка
Снять пенку
«Зондаж» по маркировке алкоголя в России начнется с пива с 1 апреля 2021 года и продлится до 31 августа 2022-го, следует из постановления правительства РФ от 19 февраля. Законом утвержден перечень напитков, которые будут маркироваться в ходе эксперимента
Петербургский суд в третий раз отказал ребенку с СМА лечение препаратом «Золгенсма»
СМА
Петербургский суд в третий раз отказал ребенку с СМА лечение препаратом «Золгенсма»
Суд посчитал, что экспериментальное лечение, которое проходит ребенок, показывает положительные результаты. Однако мать ребенка заявила, что это лишь поддерживающая терапия
«Сборище жуликов и лжецов»
Алексей Навальный
«Сборище жуликов и лжецов»
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Владимир Григорян, комментируя жалобы Алексея Навального на ухудшение здоровья в покровской колонии, обвинил политика в симуляции
В Госдуму поступил законопроект об обязательной регистрации домашних питомцев
домашние животные
В Госдуму поступил законопроект об обязательной регистрации домашних питомцев
На рассмотрение Госдумы внесен проект закона об обязательной регистрации домашних животных. Документ был подготовлен депутатами Законодательного Собрания Челябинской области
Российских хакеров заподозрили во взломе почты Министерства внутренней безопасности США
хакеры
Российских хакеров заподозрили во взломе почты Министерства внутренней безопасности США
Агентство Associated Press сообщает, что хакеры в ходе взлома добрались до содержимого почты и.о. главы министерства Чеда Вулфа. Также жертвами атаки стали специалисты по кибербезопасности
Против Светланы Тихановской возбудили новое дело. На этот раз ее обвиняют в подготовке теракта
светлана тихановская
Против Светланы Тихановской возбудили новое дело. На этот раз ее обвиняют в подготовке теракта
Белорусские власти ранее сообщили, что в их распоряжении имеется запись, на которой оппозиционеры обсуждают план захвата зданий, занимаемых органами государственной власти в Гомеле
«Тинькофф Банк» устал от МТС
Тинькофф банк
«Тинькофф Банк» устал от МТС
«Тинькофф Банк» подал иск в Арбитражный суд против сотового оператора МТС из-за тарифов на смс-рассылку клиентам кредитно-финансовой организации. К судебному разбирательству банк также просит привлечь Федеральную антимонопольную службу
Власти ограничат количество доступных для граждан кредитов
кредиты
Власти ограничат количество доступных для граждан кредитов
В соответствующем законопроекте говорится, что количество и виды кредитов, на которые будет распространяться ограничение, определят члены совета директоров Центробанка РФ