30 марта 2021, 18:18
На заводе «Пелла» в Ленобласти рыболовецкое судно перевернулось набок. Есть пострадавшие
В поселке Отрадное Ленинградской области на судостроительном заводе «Пелла» перевернулся рыболовный траулер «Скорпион». Шесть человек успели эвакуироваться с судна, но в трюмах еще могут оставаться люди
Фото: ВКонтакте/dtp47rus
В поселке Отрадное Ленинградской области на судостроительном заводе «Пелла» перевернулся рыболовный траулер «Скорпион». Шесть человек успели эвакуироваться с судна, но в трюмах еще могут оставаться люди.
В управлении МЧС по региону сообщили, что вода затопила трюмы. Сейчас ведется поиск людей. В свою очередь портал 47news сообщает, что пропавшими числятся два человека — мужчина и женщина. Еще двоих удалось найти, сейчас они находятся в больнице с переломами ребер.
В комитете по здравоохранению Ленобласти сообщили РБК, что пострадавшим госпитализация не потребовалась.
По предварительным данным, затопление судна произошло в результате крена. К настоящему времени рыболовецкий траулер уже стабилизировали.